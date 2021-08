Gaeta, causa incidente con feriti gravi sotto effetto di alcool e sostanze stupefacenti

Ieri pomeriggio a Gaeta, i carabinieri della locale tenenza hanno deferito in stato di libertà un 27enne di Formia per i reati di “lesioni personali gravi o gravissime e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcooliche”.

L’uomo, in qualità di conducente dell’autovettura coinvolta nel sinistro stradale con feriti gravi avvenuto per cause in corso di accertamento, nella decorsa notte in via Flacca altezza km.23+700 del comune di Gaeta, è risultato positivo agli accertamenti volti a verificare la presenza nel sangue di alcool e sostanze stupefacenti.

La patente di guida del prevenuto è stata ritirata mentre i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro ed affidati a ditta incaricata.