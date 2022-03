Gaeta, Cece: “la mia candidatura al servizio di tutti !”

Quello che si registra in questi anni è una città che grazie alle scelte coraggiose del Sindaco Mitrano è in forte crescita. Molti sono i progetti di sviluppo che si stanno attuando per la città ma Cece interviene portando al centro dell’attenzione pubblica uno dei temi più delicati cioè quello della disabilità. Cece dichiara che: “dopo aver annunciato pubblicamente la mia candidatura al consiglio comunale di Gaeta per Leccese Sindaco sono stato contattato da molte associazioni e cittadini che mi hanno iniziato a sottoporre le varie iniziative amministrative da intraprendere per la città tra le quali una che mi ha colpito profondamente cioè quella di rendere Gaeta una città ancora più funzionale per chi è colpito da disabilità e che, quindi, fa utilizzo di carrozzine o sostegni per la deambulazione. Per Gaeta è arrivato il momento di affrontare questo tema anche con le associazioni presenti sul terrotorio. In tutta la città va attuata una riqualificazione seria ed efficace riguardo l’eliminazione di ogni barriera architettonica proprio per garantire a questi cittadini gli spostamenti con maggiore facilità. Anche sulle spiagge va attuato un progetto serio visto i periodi estivi di grande presenza sul territorio gaetano di persone con queste difficoltà ed insieme alle attività economiche va fatta una campagna di sensibilizzazione proprio su questo tema così importante. Da candidato quello che posso fare adesso è quella di accogliere con estrema sensibilità questo impegno pubblicamente affinché Gaeta diventi veramente la città che tutti noi vogliamo che sia una citta al passo con i tempi e che non si dimentichi di nessuno”.