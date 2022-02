Gaeta celebra la Marina Militare, illuminando il palazzo comunale e il Bastione “la Favorita

Nell’ambito dell’iniziativa “Gaeta e Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni” promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e dal Comune di Gaeta, da questa sera, venerdì 25 febbraio, il Palazzo comunale sarà illuminato col tricolore e l’emblema della Marina Militare Italiana. Una prima iniziative che rientra in un più ampio programma di eventi e manifestazioni che intende celebrare il legame storico tra Gaeta e la Marina Militare in occasione (lo scorso anno) del 160esimo dell’Unità d’Italia e che culminerà il 10 giugno prossimo con la festa nazionale della Marina Militare qui a Gaeta. Si intende ricordare il percorso storico che ha portato al dono di un «Paese libero, prospero e unito», per ricordare e promuovere quei valori di solidarietà, identità nazionale e sostegno ai cittadini, celebrando la Marina Militare Italiana “simbolo” di un’Italia unita. In questa prima fase, oltre al Palazzo Comunale, un’altra suggestiva proiezione artistica raffigurante il “Vespucci” illumina il Bastione “la Favorita” nel centro storico della città.