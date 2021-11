Gaeta città dei bambini, un mese dedicato ai diritti dell’infanzia

Si apre il progetto “Gaeta città dei bambini” promosso dal Centro per le Adozioni Internazionali e Comune di Gaeta.

Un mese in cui, in occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra ogni anno il 20 novembre, la città si colora di eventi e appuntamenti dedicati interamente ed esclusivamente ai diritti dei più piccoli.

Il calendario predisposto dal Centro Adozioni, prevede una serie di iniziative realizzate grazie alla collaborazione dell’assessorato all’istruzione, assessorato alla sanità e al contributo del consorzio Co.i.fa.l. e Farmacia Comunale.

Il progetto “Gaeta città dei bambini” in ragione dell’alto valore civile e morale che rappresenta, ha ottenuto il patrocinio di UNICEF – comitato provinciale di Latina – e Alice for Children International.

Una rassegna, quella preparata dal Centro Adozioni, che vede protagoniste le più alte istituzioni della città di Gaeta.

Ad inaugurare l’apertura del progetto è Sarah Maestri, attrice di successo e mamma adottiva, che racconta la storia dell’ adozione speciale della sua Alesia.

A seguire, è prevista la sottoscrizione del “Protocollo per il diritto allo studio degli alunni adottati” in accordo con gli istituti scolastici del territorio.

E poi ancora, in occasione della giornata internazionale dell’infanzia il 19,20,21 novembre, grazie al contributo del consorzio Co.i.fa.l. tutti i bambini che si recheranno presso la farmacia comunale riceveranno in dono un dolce pensiero.

Infine, anche quest’anno si rinnova l’adesione al progetto “ioleggoperchè”; attraverso la generosità di famiglie adottive e associazioni, sono stati donati allo “Spazio Adozione” della biblioteca comunale “Salvatore Mignano” alcuni testi dedicati alle storie di adozione.

Tanti altri appuntamenti saranno comunicati nel corso dell’iniziativa.