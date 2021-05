Gaeta conquista la Bandiera Blu 2021 per l’ottavo anno consecutivo

Gaeta conquista la Bandiera Blu 2021! Arriva oggi l’ufficialità dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. Questa mattina, si è svolta la cerimonia in videoconferenza organizzata da FEE (Foundation for Environmental Education). Il prestigioso vessillo, simbolo di qualità delle acque, tutela ambientale, efficienza dei servizi, sventolerà per l’ottavo anno consecutivo sulle spiagge di Gaeta ed in città!

“La qualità ambientale della città – dichiara il Sindaco Cosmo Mitrano – delle sue acque e del territorio, viene nuovamente attestata dal conferimento della Bandiera Blu 2021. Come Amministrazione, in questi anni, abbiamo promosso quelle politiche rivolte alla tutela dell’ambiente, all’eco-sostenibilità e alla valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche. Alla programmazione sono seguite azioni concrete tra cui la promozione di iniziative, convegni, seminari e progetti di educazione ambientale rivolti, in particolar modo, agli studenti e giovani della città. La tutela dell’ambiente marino, poi, è una delle priorità che ci siamo posti fin da subito perché consapevoli che rappresenta una delle risorse più importanti della nostra città. Abbiamo quindi incentivato ogni azione che fosse finalizzata, soprattutto, alla salvaguardia e tutela del nostro mare, alla cura ed attenzione delle nostre splendide spiagge ed all’innalzamento dei valori di decoro urbano potenziando la raccolta differenziata e rendendo Gaeta una città sempre più virtuosa. Un attestato importante – conclude Mitrano – che premia soprattutto l’impegno dei nostri cittadini per una Gaeta più pulita e bella”.

La Bandiera Blu infatti è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 “Anno europeo dell’Ambiente”, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile. I controlli vengono effettuati dagli organi locali della FEE che, attraverso un Comitato Nazionale di giuria, propone alla FEE Internazionale le candidature della nazione.

“Siamo soddisfatti – spiega l’Assessore al Turismo Angelo Magliozzi – perché confermiamo per l’ottavo anno consecutivo il riconoscimento che attesta la qualità delle acque, la presenza di percorsi ciclabili, la cura delle aree verdi dedicate anche bambini, ed un’attenzione per l’eco-sostenibilità. In un anno ancora segnato dalla pandemia, riusciamo ad ottenere un traguardo che rappresenta un valore aggiunto per la nostra offerta turistica in termini di accoglienza e qualità delle nostre acque ed ambiente. Possiamo essere doppiamente contenti – aggiunge Magliozzi – poiché, oltre alla Bandiera Blu 2021 conferita a Gaeta, la Base Nautica Flavio, per il 28esimo anno consecutivo, conquista la Bandiera Blu Approdi Turistici 2020, assegnato dalla (FEE) agli approdi che rispondono ad altissimi standard di qualità e a stringenti criteri nell’ambito del rispetto e della gestione di tutte tematiche ambientali”.