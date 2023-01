Gaeta, Di Vasta: “Revoca assessore Paone inspiegabile”

“Siamo molto rammaricati per l’inaspettata ed immotivata revoca a danno dell’assessore Mario Paone e di tutto il partito di Fratelli d’Italia da parte del sindaco Leccese. Un atto inspiegabile e senza alcuna giustificazione. Il comportamento dell’assessore Paone infatti non si è mai discostato dalle linee guida dell’amministrazione nonché dal mandato ricevuto dai cittadini, cosi come anche quello del capogruppo in Consiglio Comunale”. Lo dichiara Marco Di Vasta, coordinatore cittadino di FdI.

“Come già rimarcato dai vertici provinciali e regionali di Fratelli d’Italia -prosegue Di Vasta- restiamo tutt’ora in attesa di conoscere le reali motivazioni che hanno indotto il Sindaco ad operare tale scelta, non essendovi stato alcun dibattito interno né tantomeno alcuna decisione collegiale nel merito. Ci tengo a rimarcare il fatto che per creare le condizioni di un’intesa nella tornata amministrativa di Gaeta, il sottoscritto insieme a tutto il suo gruppo aveva messo da parte ogni tipo di ambizioni personali, proprio con lo scopo di favorire la ricomposizione delle forze di centrodestra. Ciò nonostante, dobbiamo prendere atto di una scelta unilaterale da parte del sindaco, nei confronti della quale esprimiamo il nostro totale dissenso. Pur continuando a sostenere coerentemente le ragioni del centro destra unito per la conquista della Regione Lazio avendo come unici avversari, le coalizioni della sinistra, auspichiamo un immediato chiarimento fra le forze politiche che compongono l’attuale maggioranza a livello cittadino e nazionale”.