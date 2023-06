Gaeta, “Diagnosi e linee guida per il restauro della Torre del Palazzo ducale dell’Ipata Giovanni I”

Il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese, presenzierà al convegno “Diagnosi e linee guida per il restauro della Torre del Palazzo ducale dell’Ipata Giovanni I” che costituisce un approccio mirato alla valorizzazione del patrimonio storico della Città di Gaeta nell’ambito delle attività di servizio del Lions Club Gaeta.

In particolare si tratterà degli studi effettuati sul restauro dei resti della Torre dell’Ipata Giovanni I, visibile in Piazza Commestibili nel cuore del centro storico medievale di Gaeta e della possibilità offerta dalla vigente legislazione fiscale consistente nel credito di imposta del 65% per i privati che effettuano donazioni finalizzate al recupero dei beni storici.

Relatori del Convegno sono: il Prof. Michele Asciutti della Facoltà di Architettura di Roma – La Sapienza che illustrerà i criteri per lo studio del restauro e le linee guida per la sua effettuazione, la dott.ssa Anna Mastroianni che presenterà il suo lavoro sulla diagnosi e sui risultati delle analisi effettuate sul monumento, il dott. Salvo Iannì che illustrerà la possibilità concessa dalla normativa fiscale circa le agevolazioni fiscali concesse per le somme versate per il recupero e la tutela dei beni storici (cosiddetto art bonus).

Il convegno, con il patrocinio del Comune di Gaeta e del Dipartimento di Storia, Disegno e restauro dell’Architettura dell’Università di Roma – La Sapienza –, si svolgerà sabato 3 giugno, ore 10.30 presso l’aula consiliare del Comune di Gaeta.