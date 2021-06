Gaeta, donate alla Protezione Civile Fenice tute antincendio boschivo

Il Responsabile della Protezione Civile Fenice di Gaeta ed i Volontari tutti ringraziano la preziosa e generosa donazione che hanno ricevuto da associazioni del territorio e da imprenditori gaetani, inerente le nuove e costose Tute Antincendio Boschivo avute in dono, che offriranno agli operatori una maggiore protezione e sicurezza nello svolgimento delle loro attività atte al contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, che ogni anno fanno del Sul Pontino la zona del Lazio con maggior numero di incendi boschivi ed autentica piaga del territorio. Il responsabile Aldo Baia evidenzia come il sodalizio gaetano anche nel 2020 sia stato con le sue squadre operative quello più impegnato fuori dal proprio Comune, su richiesta della Sala Operativa Regionale in supporto ad altre Associazioni sull’intero Comprensorio, per cui la donazione assume ancor di più un valore di condivisione con l’intero territorio per una professionale opera di spegnimento degli incendi boschivi. “I nostri ringraziamenti vanno agli amici Fulvia Frallicciardi e suo marito Angelo, proprietari dello Stabilimento Balneare La Nave di Serapo, a Milena Mannucci dell’Associazione Cantieri Culturali, a Italo Taglialatela dell’Associazione Nazionale Familiari appartenenti alle Forze Armate ed all’Imprenditore Edile di Gaeta Eduardo Accetta. La loro generosità, sensibilità e vicinanza ci fa sentire orgogliosi di rappresentare Gaeta in tutte le operazioni che svolgiamo, a dimostrazione di quanto loro apprezzino la nostra umile e silenziosa difesa del territorio, che svolgiamo sempre e solo a titolo gratuito a tutela dell’ambiente”, commenta Aldo Baia, responsabile della Fenice di Gaeta.