Nella mattinata del 27 maggio 2021, in Gaeta, i militari della locale tenenza carabinieri al termine di specifica attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “truffa” una 43enne ed un 25enne, entrambi residenti nella provincia di napoli, per aver raggirato un 60enne inducendolo a versare la somma di “euro 520” quale anticipo per l’affitto estivo di una abitazione falsamente indicata su un sito internet come sita in Gaeta (LT) località marina di Serapo.