“Gaeta e isole pontine senza motobarca antincendio”

Un gommone bimotore al posto di una motobarcapompa. Con la nota DC EMER prot. 25536 del 30.07.2021 il Direttore centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco intende così risolvere il problema prospettato dal CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, togliendo l’MBP 1086 dal nucleo nautico di Gaeta per cederla a quello di Civitavecchia, mancante di un mezzo nautico per l’espletamento del soccorso nautico e portuale, e ricevendo indietro per il mantenimento dell’operatività il gommone MAR.CO. di Civitavecchia.

“Sarebbe stato necessario un provvedimento di altro genere, magari prelevando una vera motobarcapompa da altro nucleo nautico che ne schiera due in linea contemporaneamente piuttosto che rendere di fatto inoperativo il distaccamento nautico di Gaeta assegnandogli un gommone che di fatto permette solo di fare ricerca SAR limitata in quanto trattasi di un semplice battello pneumatico di 9 metri, bimotore, senza neanche una spingardina per l’antincendio” così il Segretario Regionale Lazio CO.NA.PO., Rossano Riglioni.

“Dati alla mano -continua Riglioni- del traffico turistico e diportistico del tratto di costa coperto dal nucleo nautico di Gaeta, che prevede anche le isole Pontine e l’intercettazione del traffico da e per i porti di Anzio e Nettuno, in quanto la distanza nautica è almeno la metà rispetto a quella che dovrebbe coprire l’imbarcazione proveniente da Civitavecchia e considerato che siamo nel pieno della stagione estiva ovvero di massimo flusso turistico appare evidente che è stato commesso un grosso errore strategico”.