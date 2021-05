Gaeta, festeggiamenti in onore di Santi Erasmo e Marciano. Il programma

By

La delicata emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, nell’ ultimo periodo, sembra evolversi in maniera positiva. Occorre, tuttavia, prudenza e mantenere il controllo su quelle che sono occasioni di socialità che potrebbero determinare rischi. L’invito è a vivere le varie disposizioni con atteggiamento responsabile, consapevoli della gravità dell’epidemia che, seppure in queste settimane è in fase di evidente attenuazione, rimane pur sempre estremamente temibile.

In ragione di ciò, anche quest’anno non sono stati programmati i tradizionali eventi civili in onore dei Santi Erasmo e Marciano, Vescovi e Martiri, Patroni della Città e dell’Arcidiocesi di Gaeta.

È, comunque, con gioia e speranza che siamo invitati a vivere l’attesa ricorrenza. A riguardo, nella Basilica Cattedrale, verranno celebrati, a livello liturgico, tutti gli appuntamenti che scandiscono tradizionalmente la festività: la Novena di preparazione, che inizierà domenica 23 maggio e che vedrà la partecipazione di tutte le comunità ecclesiali della città di Gaeta; l’offerta dei ceri e dei fiori da parte dell’Amministrazione civica alla vigilia della festa; il Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo il 2 giugno, che si è voluto anche quest’anno organizzare all’esterno, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, presso Molo Santa Maria, dopo la bella e partecipata esperienza dello scorso anno, che potrà consentire nuovamente una più ampia partecipazione di fedeli.

“Onoriamo i nostri Patroni – queste le parole del Parroco don Antonio Centola – non facendo mancare la preghiera di una comunità consapevole che la propria fede è nata dalla testimonianza feconda dei santi Erasmo e Marciano”.

Il Parroco e il Comitato Festeggiamenti