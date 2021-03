Gaeta, Forte (PD): “Serve campo largo, PD torni protagonista”

“La vicenda politico-amministrativa di Gaeta e’ stata segnata nelle ultime due tornate elettorali dall’anomalia dell’assenza del simbolo del PD nelle liste elettorali. Bisogna partire da questo dato per costruire un’alternativa nella prossima consultazione elettorale che si terra’ tra un anno. Il PD deve essere il perno di un’alleanza larga in grado di federare forze politiche, associazioni e movimenti. In questo senso va colta positivamente l’azione di costruire un campo largo alternativo alle forze che sostengono l’attuale amministrazione. Chiedero’ ai segretari provinciale e regionale del PD di intervenire per ripristinare le condizioni, affinche’ sia data a tutti l’agibilita’ politica nel circolo di Gaeta. E’ necessario aprire un tavolo programmatico di confronto su un nuovo modello di sviluppo che faccia leva innanzitutto sulle opportunita’ che vengono dal Recovery Fund e dalla programmazione europea 2021-2027 che la Regione sta elaborando in queste settimane”.

Lo dichiara il consigliere regionale del PD Enrico Forte.