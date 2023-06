Gaeta, grande successo per lo spettacolo di danza del Il Centro del Movimento

Si è svolto lunedì sera lo spettacolo di danza del Il Centro del Movimento, forte e viva sì avvertita tutta la passione e l’entusiasmo degli allievi e della direttrice Rita Spinosa. È stato uno spettacolo che ci ha immersi in una atmosfera carica di energia, di coinvolgimento, dove i protagonisti sono stati tutti i ragazzi della scuola che sono riusciti a trasmetterci il significato profondo del cerchio della vita. Siamo tutti immersi in questo universo con ritmi frenetici, ma se ci soffermiamo un attimo possiamo comprendere che siamo tutti parte di questa straordinaria storia che è la vita; fatta di ricordi, di esperienze passate, di gesti che ci vengono tramandati di generazione in generazione e che non si concluderanno mai, portandoci a non dimenticare il nostro passato tenendolo ad insegnamento per il nostro futuro.

A contribuito a rendere magica l’atmosfera l’allestimento tecnico scenografico del light designer Marco De Cesare del Centro Musica service, che ha creato un’ambientazione suggestiva ed eclettica.

Tutto questo nello splendido teatro Ariston di Gaeta di Rita Simeone.