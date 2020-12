By

Acqualatina informa l’utenza che, a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica distributrice in Via Garibaldi, nel Comune di Gaeta, è in corso una interruzione idrica che si protrarrà fino alla ore 19 di oggi 29/12/2020.

La zona interessata è Via Garibaldi. I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A