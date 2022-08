Gaeta, III memorial “Mario Valerio”

In occasione del III memorial “Mario Valerio”, mercoledì 17 agosto, dalle ore 9:00 alle ore 10:30, si terrà a Gaeta in via Marina di Serapo, presso lo stabilimento balneare ‘Aurora’, una dimostrazione in acqua con prova a tempo. Nel dettaglio, si tratta di una prova a tempo che prevede l’uscita del pattino di salvataggio del Lido Aurora (prove singole cronometrate) con virata alla boa e rientro in battigia. La durata della dimostrazione è prevista di un’ora e mezza circa, periodo in cui sarà sempre garantita l’assistenza ai bagnanti.

Il memorial “Mario Valerio” vista la partecipazione delle scorse edizioni, vuole ripetere quel momento di condivisione e di incontro tra gli assistenti bagnanti ed i bagnanti stessi in uno spirito di amicizia e nella consapevolezza che il rispetto delle regole garantisce sempre un’estate in mare sicura.

La famiglia di Mario, provando a “trasformare” il forte dolore causato dalla morte del figlio, ha costituito insieme ad altre persone molto vicine al ragazzo, l’Associazione di volontariato “il cuore di …”. E’ una associazione che nasce con l’intento prioritario di diffondere una corretta informazione e di favorire la conoscenza, la ricerca e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Proprio come spesso sono chiamati a fare gli assistenti bagnanti durante il loro prezioso impegno lavorativo, dal sito informativo www.ilcuoredi.org leggiamo: “Lottiamo coesi per far vincere la vita ad altri ragazzi”. Durante l’evento, l’associazione illustrerà le proprie attività ed i propri progetti.