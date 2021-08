In data 05 agosto, in Gaeta, al termine di specifica attività d’indagine, i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento un 27 enne del luogo.

Il prevenuto si è reso responsabile del danneggiamento del bancomat posto all’ingresso dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, avvenuto nella decorsa serata a seguito della mancata restituzione della carta di credito utilizzata per l’operazione.