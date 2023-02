Gaeta, il bilancio annuale delle attività dell’Ufficio delle Dogane

Garantire il regolare assolvimento delle imposte ed effettuare una puntuale ed efficace attività di prevenzione, contrasto e repressione dei fenomeni delittuosi perpetrati nel settore doganale e in quello accise, ma anche in quello valutario e nello specifico segmento della sicurezza dei prodotti è stato il costante obiettivo dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta e delle Sezioni Operative

Territoriali di Latina e di Aprilia che chiudono l’anno di attività 2022 con cifre particolarmente rilevanti.

Nel territorio della provincia di Latina i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno assicurato il presidio in tutti i settori di competenza presentando alle competenti Procure della Repubblica dieci comunicazioni di notizie di reato e constatando maggiori diritti per oltre 15milioni di euro.

Tra le predette attività, si segnalano, in particolare:

una verifica intracomunitaria intrapresa tramite consultazione del “Central Liaison Office“ (Ufficio centrale di collegamento per la cooperazione amministrativa) e con l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui esito ha portato alla constatazione di oltre 8milioni di euro di evasione di IVA per acquisti intracomunitari e circa 550mila euro di diritti doganali per delle merci provenienti dal Regno

Unito;

un accertamento effettuato in tema di contrabbando, con specifico riferimento all’utilizzo del regime di ammissione temporanea, delle imbarcazioni da diporto per il quale (secondo quanto disposto dall’art. 250 e 255 del CDU e dall’art. 212 e 217 lett. e) del Reg UE, n. 2015/2446), si è proceduto anche a porre sotto sequestro un’unità da diporto del valore di 500mila euro;

una frode nel settore delle agevolazioni per l’utilizzo di gasolio commerciale nell’ autotrasporto che ha portato al recupero a imposizione di oltre 250mila euro, con comminazione di una sanzione amministrativa di pari importo.

Si evidenzia, inoltre, che in ambito doganale sono state presentate, nel solo settore e-commerce, più di 600mila dichiarazioni doganali che hanno condotto a numerosi rilievi, per lo più, nel settore della sicurezza dei prodotti, con successiva distruzione dei relativi prodotti risultati non a norma.

Il controllo del territorio è stato supportato dall’attività di verifica condotta in Ufficio con la quale sono state controllate oltre mille dichiarazioni nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’autotrasporto.

Nei settori delle agevolazioni dei prodotti energetici, dell’energia elettrica e dei prodotti alcolici sono state rilasciate, a favore degli operatori economici richiedenti, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento, oltre 40 autorizzazioni agli impieghi agevolati. Sono state, inoltre, rilasciate un’autorizzazione a Operatore Economico Autorizzato

(AEO, attestato rilasciato a imprese che, rispettando determinati requisiti, sono riconosciute affidabili dall’Agenzia, e che comporta, per esse, vantaggi in termini di semplificazioni doganali), 50 autorizzazioni ai diversi regimi doganali e oltre 30 autorizzazioni allo status di Esportatore Autorizzato e alla banca dati REX.