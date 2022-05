Gaeta, in casa con droga e occorrente per lo spaccio: nei guai una donna

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della serata di eri, i militari della Tenenza CC di Gaeta hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di una donna cl. 80 di Gaeta ritenuta responsabile del reato di detenzione di cospicua sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Nello specifico, i militari della Tenenza CC di Gaeta, nel corso di perquisizione estesa all’abitazione della predetta, hanno rinvenuto, opportunamente occultati, gr. 362 di marijuana, gr. 132 di hashish, nr. 1essiccatore elettronico nonchè materiale utile per il confezionamento dello stupefacente (nr. 2 bilancini elettronici, nr. 2 coltelli, nr. 1 frullatore contenente residui di stupefacente). Il materiale è stato sottoposto a sequestro e la donna, su disposizionedella competente Autorità Giudiziaria di Cassino, è stata ristretta presso il suo domicilio in attesa dei successivi adempimenti di legge.