Gaeta, inaugurato il point elettorale di Enrico Tiero

“L’inaugurazione del point elettorale a Gaeta testimonia il momento di grande entusiasmo che viviamo e ci induce ad essere ottimisti -ha affermato Enrico Tiero, vice portavoce regionale e candidato di FdI al Consiglio regionale del Lazio- ringrazio innanzitutto il coordinatore provinciale e senatore Nicola Calandrini, nonchè il responsabile provinciale degli Enti locali Michele Nasso per la loro presenza all’evento. Altresì mi sento il dovere di ringraziare il coordinatore cittadino Marco Di Vasta, Mario Paone e tutti gli amici di Gaeta per la calorosa accoglienza e soprattutto per l’impegno profuso in questo inizio di campagna elettorale. Il loro forte sostegno mi dà più forza e convinzione. A mio giudizio è importante creare luoghi di incontro come questi, per condividere idee e progettualità assieme a tante persone che hanno a cuore gli stessi valori. Chi ha l’ambizione di rappresentare il popolo deve stare tra la gente, ascoltarne i bisogni, le preoccupazioni, le speranze. Intendo fare tesoro degli incontri che mi hanno arricchito e motivato. Si avverte l’esigenza di uno spazio aperto alla partecipazione, dove tutti quelli che mi sostengono ed anche chi vorrà farlo nei prossimi giorni, possano confrontarsi, conoscersi e riconoscersi. Siamo consapevoli che per troppo tempo le porte della politica amministrativa sono rimaste distanti dai bisogni reali delle persone, dalle necessità concrete del nostro territorio. Ritengo prioritario mettere al servizio del territorio esperienza e capacità amministrativa. Da parte mia c’è la volontà di ridare voce e speranza alla nostra comunità pontina e di Gaeta in particolare. Una realtà che merita di avere una struttura sanitaria all’altezza, il potenziamento del porto e la realizzazione delle opere stradali necessarie per far uscire la zona del golfo da un isolamento infrastrutturale ormai ultradecennale. Dobbiamo infine creare le condizioni per intercettare risorse cercando finalmente di esportare il modello turistico della Provincia di Latina, in particolare del sud pontino, che vanta un mix di bellezze uniche”.

LA DICHIARAZIONE DI MARCO DI VASTA

“Ritengo che si debba proseguire sull’onda del risultato delle elezioni politiche dove ci siamo affermati come secondo partito in città -ha affermato Marco Di Vasta- sul piano programmatico tra le nostre priorità vi è innanzitutto il cambio di passo nella gestione della sanità locale. C’è bisogno di facilitare l’accesso ai servizi, riducendo le liste d’attesa per le visite specialistiche. Le strutture ospedaliere del territorio devono essere potenziate ed avere un consigliere regionale come Enrico Tiero sarebbe importante anche per la funzione di ‘pungolo’ che potrebbe svolgere in questo ambito. Con Tiero in Regione i cittadini di Gaeta avrebbero una persona in grado di difendere e tutelare i loro diritti di utenti. Quindi considero strategico il rilancio del porto, che deve diventare un volano per tutta l’economia, sia per il sistema produttivo che per il settore turismo. Parallelamente intendo sottolineare l’urgenza di migliorare l’intero assetto viario del golfo, fondamentale soprattutto per le nostre imprese che chiedono collegamenti più rapidi con il resto d’Italia. Il miglioramento della viabilità costituisce un punto essenziale nell’ottica di uno sviluppo economico occupazionale dell’intero comprensorio”.

comunicato stampa