Gaeta, incendio in un appartamento. Intervengono i Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Gaeta a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio.

Sul posto in via Lungomare Caboto, la squadra territoriale vvf del Distaccamento locale, constatava la presenza di un incendio all’interno di una civile abitazione.

Le fiamme stavano interessando il vano cucina/soggiorno, posto al piano terra, di una piccola abitazione sviluppata su due livelli.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento, volte ad evitare la propagazione dell’incendio e, nel contempo, gli operanti si accertavano che al suo interno non vi fosse nessuno. Fortunatamente gli occupanti, una famiglia di 4 persone, era fuori casa in quegli istanti.

Successivamente, in collaborazione con i Carabinieri, si effettuava un accurato controllo dei luoghi per risalire alle cause che, al momento, sono sconosciute.

Comunicato stampa