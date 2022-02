Incendio nel pomeriggio in un appartamento di Via Atratina incrocio via Fabio Massimo a Gaeta. Per cause ancora da chiarire le fiamme si sono sprigionate all’interno di un appartamento.

Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelforte che hanno tratto in salvo due donne affidandole alle cure dei sanitari del 118. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri di Gaeta.