Gaeta, iniziati i lavori di riqualificazione in Via Begani

Sono iniziati i lavori di riqualificazione in via Begani, un tratto stradale che collega Lungomare Caboto con via della Breccia e via Angioina (la parte alta del centro storico). Un intervento ampio ed articolato che, svolto in sinergia con Acqualtina, prevede il risanamento delle perdite delle condutture delle acque, la sostituzione del tubo di adduzione dell’acqua potabile, la realizzazione delle sottoreti dell’illuminazione pubblica, il rifacimento del manto stradale e successivamente la nuova segnaletica.

“Proseguono i lavori di riqualificazione – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – su tutto il territorio comunale e, nel caso specifico, in via Begani con l’intento di rendere sicuro e percorribile un tratto di strada che congiunge la parte bassa con quella alta del centro storico e, attraverso via della Breccia, con il promontorio di Monte Orlando. Lavori che svolgiamo in sinergia con Acqualatina che ringrazio attraverso il Presidente Michele Lauriola per l’attenzione che ripone nei confronti della nostra città. Una strada che, a causa della non buona condizione del manto stradale, generava non pochi disagi a tutti coloro che transitavano di lì. Istanze e richieste che non sono cadute nel vuoto ed hanno trovato nel mio delegato allo sport Gigi Ridolfi, un valido interlocutore e portavoce delle problematiche di un quartiere importante della nostra città. Un’azione preziosa di supporto e di pungolo all’attività amministrativa che ci permette di mantenere sempre alta l’attenzione con l’intento di dare risposte concrete ai cittadini”.

“Andiamo a migliorare la percorribilità in un tratto particolarmente frequentato della città – aggiunge il delegato allo Sport Luigi Ridolfi – con una riqualificazione articolata al termine della quale restituiamo una più sicura viabilità ad auto, mezzi e persone. Via Begani disporrà, inoltre, di un nuovo impianto di illuminazioni e di un manto stradale reso ancora più sicuro grazie al risanamento delle perdite di acqua. Ci scusiamo per i temporanei disagi che quest’ultima fase dei lavori potrà arrecare e ringraziamo i cittadini per la preziosa collaborazione”.