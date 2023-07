Gaeta, isole ecologiche mobili itineranti: potenziato ulteriormente il servizio di raccolta rifiuti nel periodo estivo

Un ulteriore potenziamento del servizio di raccolta rifiuti per agevolare il conferimento da parte di residenti e turisti. A partire dal 21 luglio e per tutta l’estate, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, saranno attive delle isole ecologiche mobili itineranti, che sosteranno in alcuni punti nevralgici della Città.

Le postazioni, nelle quali sarà possibile conferire umido, multimateriale, carta e secco residuo, saranno collocate nei seguenti punti e orari:

· Villa delle Sirene, dalle 15:30 alle 17:30;

· Gaeta Medievale, dalle 15:30 alle 17:30;

· Rotonda Lungomare Serapo, dalle 18:00 alle 21:00;

· Lungomare Sant’Agostino, dalle 18:00 alle 21:00.

Contemporaneamente, rimane attivo il servizio di isola ecologica in via Lungomare Caboto 88 (adiacente al Centro di raccolta), dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 12:00; mercoledì e venerdì anche dalle 12:30 alle 18:00. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800100346.

«Grazie all’ulteriore potenziamento del servizio di raccolta rifiuti – spiega il Sindaco Cristian Leccese –, residenti e turisti avranno la possibilità di conferire anche al di fuori dei giorni e degli orari previsti dalla differenziata giornaliera espletata presso le abitazioni, già incrementata per i mesi estivi. Uno strumento che incentiva il rispetto delle regole, la cura e la valorizzazione dell’ambiente, offrendo un’ulteriore opportunità per rendere la nostra Gaeta sempre più accogliente e pulita, soprattutto durante il periodo estivo, quando la popolazione cresce in maniera esponenziale. Naturalmente, però, c’è bisogno dell’impegno e del senso civico di tutti i cittadini: ognuno di noi, prestando attenzione e rispettando le regole, può fare la differenza».

«Abbiamo ritenuto opportuno – aggiunge l’Assessore all’Ambiente e al Servizio integrato dei rifiuti, Diego Santoro – collocare le isole ecologiche mobili itineranti in punti nevralgici – come Villa delle Sirene, Gaeta Medievale, il Lungomare di Serapo e di Sant’Agostino – e in orari pomeridiani, così da permettere a tutti, dal venerdì alla domenica, giornate in cui si registrano maggiori presenze, di poter conferire correttamente e con facilità i rifiuti anche nel pomeriggio. Un ulteriore impegno, che dimostra quanto l’Amministrazione Leccese sia sensibile e attenta alla qualità dell’ambiente e della vita di residenti e turisti, rendendo la nostra Città sempre più accogliente, ospitale e vivibile per tutti».