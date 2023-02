Gaeta, la città piange la scomparsa di Franco ‘la Cruella’

“Una notizia che ci rattrista profondamente. Ci lascia Franco Ripa, per tutti conosciuto come Franco “la Cruella” storica attività di via Indipendenza. Una persona solare che ha lasciato il segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Franco amava moltissimo il suo lavoro e lo svolgeva con una grandissima passione che si percepiva ogni volta che si entrava nel suo negozio. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Esprimo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari a nome di tutta la città di Gaeta”. Così il sindaco Leccese in un post su Facebook.

Anche il consigliere regionale del Lazio ed ex sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, esprime il suo cordoglio per questa perdita cittadina.