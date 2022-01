Gaeta, la lista civica “Azione Popolare” a sostegno della candidatura di Leccese

La lista civica “Azione Popolare”, guidata dall’assessore Massimo Magliozzi, sostiene la candidatura a sindaco di Cristian Leccese, in vista delle prossime elezioni amministrative di Gaeta 2022, rappresentando una delle forze della coalizione elettorale “Avantitutta, per FARE Gaeta ancora più GRANDE”.

“Azione Popolare” è un movimento civico presente da dieci anni nel Consiglio comunale gaetano, dopo aver partecipato alle elezioni amministrative 2012 e 2017, e attualmente conta al suo interno l’assessore Massimo Magliozzi, in qualità di coordinatore, e i consiglieri comunali Luigi Gaetani e Rocco Galiano.

«La nostra lista civica “Azione Popolare” – ha spiegato Massimo Magliozzi – è composta da un gruppo di persone attente alle esigenze del territorio, accomunate dall’obiettivo di presentare proposte concrete per la stesura di un programma condiviso con tutta la coalizione, che consenta di innalzare il benessere economico della città, attraverso una crescita imprenditoriale, commerciale, portuale, del terziario e dei servizi. Particolare attenzione sarà riservata al sostegno delle aziende locali, al fine di creare le migliori condizioni per lo sviluppo economico e occupazionale. La partecipazione dei consiglieri comunali Luigi Gaetani e Rocco Galiano, inoltre, costituisce una garanzia di serietà e competenza, un valore aggiunto, una dimostrazione della volontà di continuare ad essere al servizio della collettività. Insieme, lavoreremo alla costruzione di un programma che permetterà a Gaeta di diventare protagonista di un rinnovato sviluppo economico».

Magliozzi si sofferma anche sulla candidatura di Cristian Leccese: «Conosco Cristian sin da quando ha mosso i suoi primi passi in politica, è sempre stato un giovane intraprendente, con tanta voglia di fare e imparare. Oggi, nonostante la sua giovane età, posso dire che possiede tutte le caratteristiche per ricoprire il ruolo di primo cittadino, grazie non solo alle sue doti politiche e professionali, ma soprattutto umane, essendo da sempre attento al sociale e al sostegno delle persone in difficoltà. Tutta la squadra di “Azione Popolare” sostiene con entusiasmo la candidatura alla carica di sindaco di Cristian Leccese, riconoscendo in lui una leadership giovane e innovativa, in grado di far fronte alle sfide complesse dei nostri tempi».

Le linee guida della collaborazione e della condivisione di intenti vengono avvalorate e rafforzate anche da Leccese: «Ringrazio Massimo, Luigi e Rocco – questo il commento del Candidato sindaco -, nonché tutti gli altri amici della lista che si stanno impegnando attivamente a sostenere la mia candidatura, per la fiducia riposta nella mia persona. Sono davvero contento che la lista civica “Azione Popolare” faccia parte della coalizione “Avantitutta, per FARE Gaeta ancora più GRANDE”. In questi anni di governo cittadino, infatti, si è creato un rapporto di collaborazione importante, grazie al quale abbiamo lavorato su tematiche concrete. Da parte loro, ci sono stati forte impegno e fattiva partecipazione alla gestione dell’amministrazione comunale, in cui è stata data priorità al confronto e, soprattutto, al fare. Questo è un elemento di particolare rilevanza, che ci consente di programmare e gettare le basi per i prossimi dieci anni».

Comunicato stampa