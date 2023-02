Gaeta: l’Avvocato Stefano Martone nominato Assessore alla Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza, Mobilità e trasporti e PNRR

Questa mattina, il Sindaco Cristian Leccese ha provveduto alla nomina ad Assessore dell’Avvocato Stefano Martone, attribuendo le seguenti deleghe: Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza, Mobilità e trasporti, PNRR per le rispettive competenze.

Candidato alle ultime elezioni amministrative nella lista “LAB32”, l’Assessore Martone era già collaboratore del Primo Cittadino, occupandosi di importanti tematiche, tra cui i servizi cimiteriali.

«Al termine di un confronto con i componenti della coalizione – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese – ho assegnato l’incarico di Assessore all’Avvocato Martone, persona e professionista serio e competente, nel quale ripongo ampia fiducia. Entra a far parte di una squadra solida e coesa, che sta già lavorando alacremente per il bene della nostra comunità, coniugando esperienza e nuove energie, e che si pone come obiettivo la massima disponibilità ed attenzione nei confronti dei cittadini e al servizio della collettività. Rivolgo all’Assessore i migliori auguri di un proficuo lavoro in un’ottica di costruttiva collaborazione, per proseguire con rinnovato slancio il nostro percorso amministrativo».

«Ringrazio il Sindaco Leccese per la fiducia riposta nella mia persona – queste le prime parole dell’Assessore Stefano Martone – e metterò a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per raggiungere gli obiettivi che ci proporremo. Sono certo che, con tanta passione, dedizione e soprattutto con un grande lavoro di squadra, potremo perseguire il bene, la crescita e l’interesse della nostra Città, attraverso nuove sfide e nuove prospettive che ci proietteranno nel futuro».