Gaeta, l’eurodeputata Rondinelli a confronto con il candidato sindaco D’Amante

L’eurodeputata Daniela Rondinelli a confronto con il candidato sindaco di Gaeta Silvio D’Amante e i candidati al consiglio comunale del Movimento 5 Stelle.

“A Gaeta, terza e ultima tappa di questo mio primo tour laziale, ho avuto il piacere d’incontrare il candidato sindaco Silvio D’Amante e gli altri candidati. Il nostro incontro è durato tutto il pomeriggio toccando tantissimi temi sensibili per la città: dalla tutela del mare e delle spiagge, passando per l’economia circolare e la raccolta dei rifiuti, infine, al lavoro e al salario minimo”. Così l’europdeputata.

“Durante questa preziosa visita, -continua Rondinelli- ho raccolto tutte le istanze legate a questa bella città, incastonata in un territorio dedito alla pesca e al turismo, e che sono convinta meriti un’amministrazione capace di dare slancio a tutte le sue potenzialità. Recarsi di persona sui territori resta per me un enorme valore aggiunto e l’unica vera via per cercare di fornire risposte, soluzioni, idee e progettualità nuove. Come europarlamentare, il mio compito è quello, ogni volta, di creare un ‘ponte’ tra l’Europa e i territori, nell’interesse dei cittadini e delle cittadine del mio Paese.”