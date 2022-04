Gaeta, lo sport come crescita e formazione: la proposta del candidato sindaco Cristian Leccese

Non solo agonismo e attività motoria, ma soprattutto crescita e formazione,

da un punto di vista umano, valoriale, civile e culturale. È su queste basi che si fonda il concetto di

sport per il candidato sindaco Cristian Leccese, che ha voluto chiudere i dodici tavoli del LAB32

affrontando nel dettaglio questa tematica.

L’importanza della pratica sportiva è rilevante nella città di Gaeta, potendo contare sulla presenza di

tantissime associazioni ed esprimendo un mondo che completa e forgia la persona. Lo sport, insieme

alla scuola, rappresenta l’attore principale nel percorso di sviluppo dei nostri giovani, poiché è in esso

che possono trovare gli stimoli valoriali e culturali per diventare le donne e gli uomini del futuro.

A tal riguardo, si è pensato di costituire una Consulta permanente dello sport cittadino, incentrata su

tre parole chiave: cooperazione, collaborazione, integrazione.

Inoltre, l’esigenza di investire sulla crescita e formazione dei più piccoli deve necessariamente

condurre ad orientarsi su una forma di organizzazione strategica e condivisa, dedicata alle scuole

sportive, che lavori non solo sulla parte agonistica ma soprattutto sui concetti del “Gaeta Fair Play”.

Fare sport, significa infatti stare insieme, crescere insieme e condividere le esperienze di vita e di

formazione. Bisogna, dunque, garantire a tutti un avviamento allo sport, ma anche una sana selezione

in vista di una successiva fase agonistica. Per questo, si è discusso sulla possibilità di organizzare e

gestire in maniera unitaria e coordinata le scuole sportive per i giovanissimi, al fine di avere una

marcia in più e strutturare progetti di alta valenza sociale.

L’idea di “Gaeta Fair Play” consiste nel definire e realizzare, insieme ai soggetti protagonisti e alle

associazioni locali, una strategia di condivisione di intenti e sottoscrizione di protocolli, monitorati

dall’Amministrazione comunale, sull’applicazione di linee guida attinenti allo sviluppo di azioni di

promozione sociale, culturale e valoriale, nei confronti di tutti i giovani atleti.

Il progetto ha l’ambizione di essere un incubatore di idee, che si potranno sviluppare in Città in tema

di tempo libero, potenziamento degli impianti sportivi, valorizzazione degli sport minori,

collaborazione con le scuole, gemellaggi e quanto opportuno al fine di promuovere best practice in

ambito sportivo, lanciando uno sguardo anche all’aspetto turistico.

Grazie alla completa attuazione di questo programma, si risolverebbe sia il problema della notevole

suddivisione dei bambini in numerose associazioni, alcune molto floride e altre in difficoltà per

carenza di iscritti, sia quello degli impianti, la cui gestione rappresenta la prima causa di divisione e

attrito tra le società

In merito alle strutture, l’obiettivo è innanzitutto portare a termine al più presto possibile i lavori del

palazzetto di via Venezia, puntare alla riqualificazione del palazzetto di via Marina di Serapo, anche

grazie ai 700mila euro ottenuti dal bando “Sport e Periferie”, e del campo sportivo San Carlo, e

delocalizzare il campo sportivo Riciniello. Inoltre, si potrà pensare anche ad una regolamentazione

apposita per chi vorrà investire sull’impiantistica privata.

«Nella nostra Città – ha spiegato Cristian Leccese – dobbiamo immaginare sempre di più lo sport

come occasione di formazione dei nostri giovani. Sarà, dunque, nostro dovere impegnarci per fare in

modo che grazie alla pratica sportiva si possa crescere all’insegna dei valori più nobili della nostra

società e delle tradizioni del territorio, partendo da inclusione e integrazione sociale. Su queste basi,

intendiamo costruire un rapporto di sana collaborazione e cooperazione con il mondo

dell’associazionismo sportivo cittadino, basato su principi etici e morali, che superi la burocrazia e le

divisioni, e sappia valorizzare lo “stare insieme”. È necessario, quindi, pensare ad un’organizzazione

strategica e condivisa in ambito giovanile, un avviamento sportivo per lo sviluppo dei nostri ragazzi.

Per questo, lavoreremo molto anche sull’impiantistica, soprattutto per i più piccoli, così da permettere

a tutti di avere gli spazi necessari per praticare la disciplina più vicina ai propri interessi».