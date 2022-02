Gaeta, manutenzione del verde: proseguono gli interventi in città

Prosegue l’attività di cura e manutenzione del verde pubblico programmata dall’amministrazione comunale secondo il cronoprogramma previsto. Il calendario predisposto dall’ufficio ambiente prevede una serie di interventi di bonifica, in fase di conclusione, consistenti in potatura di alberi dal viale Battaglione degli alpini a via Firenze.

“La cura del nostro verde – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – è una mission che abbiamo posto tra i primi punti per il rilancio dell’attività politico-amministrativa della nostra città destinando in questi anni una molteplicità di risorse per la sua cura. Una programmazione puntuale finalizzata alla tutela e salvaguardia della nostra preziosa risorsa che rende Gaeta una città ancora più bella, vivibile ed accogliente. La valorizzazione del verde pubblico ha rappresentato inoltre il nostro punto di forza di una Gaeta, ormai, ambita meta turistica apprezzata anche per l’attenzione e cura del proprio territorio. Tutelare il verde urbano significa anche promuovere un capitale naturale essenziale, che assicura alle città importanti servizi ecosistemici elevando la qualità della vita di tutti”.

“Gli attuali indirizzi culturali ed ecologici nella gestione del patrimonio verde – aggiunge l’Assessore alla sostenibilità ambientale Teodolinda Morini – intendono la tutela e lo sviluppo delle aree verdi come promotori del miglioramento climatico e della definizione del territorio. Per realizzare questi obiettivi è importante una gestione unitaria del verde, che comprenda da un lato elementi strategici di sviluppo e dall’altro elementi di gestione/manutenzione. Ciò implica un’attenta programmazione che vede gli interventi di potatura e piantumazione distribuiti lungo l’arco dell’anno, secondo i cicli naturali delle singole specie arboree, così come sta avvenendo per la potatura dei platani lungo il viale Battaglioni degli Alpini e di via Firenze ormai conclusa.

Questi interventi permettono di fruire degli spazi verdi pubblici, garantiscono l’igiene ed il decoro urbano ed hanno sempre costituito una priorità della nostra Amministrazione tesa a garantire un aspetto green alla nostra bellissima città. Gaeta, nel corso dell’Amministrazione Mitrano, ha incrementato il proprio patrimonio arboreo di circa il 30%. Un risultato, anche in questo settore, che non ha precedenti!”