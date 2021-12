Gaeta, Mario Paone rafforza la squadra di Fratelli d’Italia

Marco Di Vasta e Mario Paone

Fratelli d’Italia a Gaeta si consolida all’insegna di un’organizzazione sempre più strutturata e radicata sul territorio, che vede un ulteriore rafforzamento grazie all’ingresso, nel partito e nel direttivo, dell’avvocato Mario Paone

“Un sentito ringraziamento va al nuovo componente del direttivo, persona di alto profilo politico e professionale, che rappresenta a pieno i valori di Fdi e che ha accettato l’incarico con senso di responsabilità e incondizionata fiducia nel nuovo percorso politico – afferma il portavoce comunale Marco Di Vasta – l’impegno pubblico raffigura l’unica alternativa possibile per elaborare nuove e vantaggiose strategie di crescita.

“Ritengo di fondamentale importanza – aggiunge Mario Paone – che si risvegli nei cittadini il desiderio di essere partecipi della vita sociale e delle scelte che si operano sul proprio territorio e la forma più efficiente e funzionale per assicurare e garantire la realizzazione delle proprie progettualità è quella della appartenenza ad un partito politico in quanto strutturalmente organizzato per la loro ottimizzazione e veicolazione nelle sedi istituzionali preposte. Sulla base di tali valutazioni e della riscontrata necessità che le scelte sul territorio non siano più demandate esclusivamente a liste civiche che ben possono svolgere il ruolo di componenti parallele e di stimolo di formazioni partitiche ma che non possono certo sostituirsi alle stesse, ho valutato la mia scelta di aderire al partito Fratelli d’Italia, che nel corso di questi anni ha già dimostrato di voler difendere i diritti dei cittadini per l’attuazione di una progettualità politica formulata nel rispetto dei valori democratici della nazione”.

“Dò il benvenuto all’avv. Mario Paone in Fratelli d’Italia, a nome mio e di tutto il partito provinciale – dichiara il Sen. Nicola Calandrini coordinatore provinciale del partito – l’ingresso di Mario testimonia la continua e costante crescita di Fratelli d’Italia a Gaeta, un comune dove ci candidiamo ad essere la vera sorpresa delle imminenti elezioni amministrative. È una crescita che non è solo nei numeri ma anche nella qualità delle persone: l’avvocato con la sua esperienza personale ed amministrativa, ha infatti già in quota un mandato da consigliere comunale e da assessore ai lavori pubblici, oltre a ricoprire attualmente il ruolo di Presidente del Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali, sarà sicuramente un valore aggiunto. Ringrazio il portavoce comunale Marco Di Vasta e tutto il coordinamento per il proficuo lavoro che stanno svolgendo sul territorio”.