Gaeta, mediazione e gestione dei conflitti alla Principe Amedeo

Giornata conclusiva tenuta presso la scuola media Principe. Amedeo, del progetto “mediazione e gestione dei conflitti ” promosso dal Comune di Gaeta e che ha interessato le classi seconde delle scuole medie P. Amedeo e G. Carducci di Gaeta.

I ragazzi hanno presentato alla presenza delle istituzioni scolastiche, comunali e del Ministero della Giustizia i loro lavori eseguiti all’esito del progetto tenuto dai professionisti esperti mediatori. Grande soddisfazione dell’assessore alla Pubblica istruzione Gianna Conte per come i ragazzi hanno mostrato di aver recepito ciò che hanno appreso dalle attività laboratoratoriali condotte dall’avvocato Roberta Castini, che ha organizzato la realizzazione del progetto unitamente al valido team di avvocati mediatori dell’associazione Kairos e Crisi Scarl Onlus.

Attraverso i loro lavori, video, cortometraggio sul bullismo, cartelloni sulla mediazione come strumento di pace per sconfiggere la guerra e poesie, i ragazzi delle seconde classi della Principe Amedeo hanno interpretato e rappresentato i valori emersi nel corso del progetto e sugellati nella “scala della mediazione” costruita dai ragazzi sui gradini della scala della loro scuola.

Piena soddisfazione dell’assessore Gianna Conte che ha ringraziato le istituzioni scolastiche e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Un ringraziamento particolare alle insegnati che hanno collaborato alla realizzazione di questi meravigliosi lavori e agli esperti professionisti che hanno condotto le attività di laboratorio con i ragazzi, l’avv. Roberta Castini e gli avvocati Monica Costa, Ester Saraniero, Romina Esposito e Giuseppina Cupolino.

“Ritorno perfetto di ciò che è stato trasmesso ai ragazzi con il nostro progetto addirittura al di là di ogni aspettativa: dichiara l’avv. Roberta Castini che insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione ha organizzato e realizzato le attività laboratoriali presso le seconde classi delle scuole medie di Gaeta. I ragazzi della scuola Principe Amedeo -continua l’avv. Roberta Castini- hanno concluso il progetto di mediazione e gestione dei conflitti in modo originale e creativo, pronti a divenire i piccoli mediatori del nostro futuro progetto”.