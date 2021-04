Gaeta, Mitrano a Radio Show Italia 103e5: “Abbiamo iniziato le procedure per aprire un casinò”

MITRANO A RADIO SHOW ITALIA 103e5: POST-COVID IL “CASINO’ DI GAETA” PER COMPLETARE LA DESTAGIONALIZZAZIONE.

Ecco quanto dichiarato dal sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano durante l’odierna edizione del contenitore informativo “Buongiorno Territorio”, condotta da Tony Manzi:

RSI103e5: Sindaco, per una discontinuità con questa annata pesante, ha in mente qualcosa di particolare che riguarda Gaeta? C’è una novità che bolle in pentola?

MITRANO: Mi hai chiesto una novità… E non posso non dartela. Gaeta ha lanciato la sfida a Sanremo e quindi abbiamo iniziato le procedure per aprire un casinò e tra pochi giorni presenteremo in una conferenza stampa questo progetto esaltante che proietterà Gaeta in tutto il mondo.

RSI103e5: E non mi sembra una sfida da poco, una sfida in qualche modo con prospettiva a Sanremo?

MITRANO: Le sfide non ci spaventano e quindi dico sempre che devono esserci sempre obiettivi sfidanti, bisogna alzare l’asticella e Gaeta è pronta per farlo.

RSI103e5: In effetti al rally di Sanremo si risponderebbe con quello di Sperlonga e se ci sarà il casinò di Gaeta, mancherà solo un festival… è previsto nel progetto?

MITRANO: Non disperare perché stiamo pensando anche a quello, piano piano ci arriveremo