Gaeta, novità importanti per i lavori pubblici: l’assessore Petruccelli a Radio Show Italia 103e5

Novità importanti per il settore dei lavori pubblici a Gaeta. Radio Show Italia le ha analizzate nel dettaglio con l’assessore Simone Petruccelli, in primis il parere favorevole del Genio Civile della Regione Lazio per il Molo Santa Maria: “L’impegno che personalmente mi ero preso in Consiglio Comunale, già l’anno scorso -ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Gaeta, ai microfoni di Radio Show Italia 103e5- di garantire il milione di euro della Regione come investimento sul territorio di Gaeta Medievale è stato mantenuto. Il risultato è un successo per i cittadini e per il territorio. Si spengono così le polemiche, mi auguro, su questo parere che ora è ufficiale. Già per questa settimana, giovedì, è convocato il direttore dei lavori che, insieme agli uffici tecnici, deve individuare la strada per riprendere le lavorazioni e per portare a termine, nei prossimi mesi, un’opera fondamentale e strategica per il territorio”.

Importanti aggiornamenti anche per Piazza Risorgimento: “Si porta a conclusione un iter -dichiara Petruccelli- che risponde alle esigenze del territorio e alle promesse fatte ai cittadini. In campagna elettorale abbiamo sostenuto che a Piazza Risorgimento sarebbe venuto un parcheggio di 180 posti auto. Il 10 ottobre si firma il contratto con l’Autorità Portuale per la concessione con il cambio di destinazione d’uso da impianti sportivi a parcheggio. Un altro tassello fondamentale per la riqualificazione del quartiere di Sant’Erasmo”.