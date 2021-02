Gaeta, onorificenza ai Cantieri Navali Casa

Nella giornata del 23 Febbraio 2021 si è svolta una manifestazione con i vertici della Marina Militare USA presso il porto militare S. Antonio di Gaeta.

In segno di riconoscimento per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata, il Comando della Nave Mount Whitney di stazza a Gaeta ha conferito una onorificenza al Dr. Ing. CASA Massimiliano Titolare dei Cantieri Navali Casa S.r.l. di Gaeta che ha dato prova di competenza e determinazione.

Il team dei Cantieri Navali Casa è intervenuta con tempestività ed efficienza in sinergia con il Team dell’Azienda Base Nautica di Latina rappresentata dal Dott. Groppuso Marco per HONDA Europa.

In considerazione dei meriti riscontrati nella realizzazione dei numerosi interventi che hanno riguardato la messa in efficienze del parco mezzi nautico della Base Nato di Gaeta, utilizzato per la sicurezza della Nave “Mount Whitney” Ammiraglia della VI Flotta U.S.A ormeggiata nel porto militare S. Antonio di Gaeta, e visto la cura e la celerità con cui sono stati recepiti le disposizioni emanate dall’Ufficio Contratti di Capodichino, che ha creduto nella difficile operazione di ripristino delle imbarcazioni in un tempo molto limitato, si è svolta nei pressi della Base Nato di Gaeta la cerimonia con la consegna di una medaglia in ricordo dell’evento all’Ing. Casa Massimiliano in presenza anche del Contrammiraglio RADM Scott Gray a comando della Navy region Europe, Sud Ovest Asia ed Africa (EURAFCENT), e del Comandante della Base Captain Kyle Alcot.

E’ un risultato determinato dal duro lavoro, passione e creatività, una storia tutta nostrana.

