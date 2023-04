Gaeta, open day della Scuola Nautica in occasione della “giornata del mare e della cultura marinara”

L’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della nautica da diporto ha sancito il riconoscimento costituzionale della “Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara” con l’obiettivo di accrescere, in grandi e piccini, la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Per celebrare questo evento, la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta ha aperto le proprie caserme storiche (“Mazzini”, “Cavour”, “Bausan”) e le Unità Navali addestrative agli studenti degli Istituti Superiori.

Dopo essere stati accolti dal Comandante della Scuola Nautica, Col. Amedeo Antonucci, i giovani studenti dell’Istituto Nautico di Gaeta “Giovanni Caboto”, dell’Istituto di Istruzione Superiore di Gaeta “Enrico Fermi” e dell’Istituto Comprensivo di Formia “Cicerone – Pollione” hanno ricevuto, da parte del Cap. Emiliano Capone, Comandante della Nave Scuola “Vaccaro”, specifiche nozioni sull’organizzazione dell’Istituto militare marinaresco del Corpo, con un briefing istituzionale presso l’aula polifunzionale “Laccetta – Stamegna” della Caserma “Cavour”, con particolare riferimento all’impegno istituzionale della Guardia di Finanza quale unico Corpo di Polizia del mare.

Successivamente, il gruppo di studenti è stato ricevuto presso la caserma “Bausan” dove ha visitato la Nave Scuola “Giorgio Cini”, le cui funzionalità sono state dettagliatamente illustrate dal Cap. Lisco Davide Raffaele Loris, Comandante dell’Ammiraglia della Scuola e ha poi proseguito il proprio tour visitando il resto della flotta navale dell’Istituto.

Infine gli studenti hanno visitato la caserma “Mazzini” ove hanno potuto ammirare la bellezza della Chiesa del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria e il Museo Storico Navale, depositario delle eccelse tradizioni marinaresche del Servizio Navale della Guardia di Finanza.