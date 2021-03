Gaeta, ordigno bellico rinvenuto nel cantiere (#Video)

Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto nella giornata odierna nel cantiere allestito per i lavori del nuovo Palazzetto dello Sport in Via Venezia. Considerata la posizione centrale e la vicinanza di scuole ed istituti di vario ordine e grado, nonché la Chiesa di San Paolo Apostolo, l’area è stata messa prontamente in sicurezza.

Sono intervenute le autorità competenti, è stato disposto il divieto di transito nel tratto compreso tra Piazza Trieste e Corso Italia e si è provveduto allo sgombero immediato delle strutture circostanti.

Per le coinvolte, dunque “istituti scolastici, luoghi di culto e tutti i locali loro annessi adiacenti il luogo del ritrovamento” è stata emessa dall’amministrazione comunale, l’ordinanza n.85, la quale ne dispone la chiusura fino a domenica 14 marzo.

Intanto, nella giornata di domani è atteso l’intervento degli artificieri. “In base al loro riscontro – ha dichiarato il Sindaco Cosmo Mitrano – e concordandolo con la Prefettura di Latina e tutti gli organi competenti, decideremo se revocare o modificare questa ordinanza integrando ulteriori elementi”.

Mitrano rassicura poi i suoi concittadini, rinnovando il proprio impegno nella salvaguardia della loro incolumità.