Gaeta, parcheggio ex Avir: 250 posti auto dal prossimo fine settimana

Ampliato il numero di parcheggi nell’area ex Avir in pieno centro città: si passa da 100 a 250 posti. A comunicarlo l’assessore ai parcheggi Gianna Conte che ribadisce l’intenzione da parte dell’amministrazione di mettere a disposizione dei residenti e turisti, ulteriori posti in città a partire dal prossimo weekend.

“A breve – prosegue Conte – procederemo con la realizzazione della segnaletica stradale e dal prossimo fine settimana il parcheggio nell’area ex-Avir, per gli abbonati e giornalieri, sarà finalmente aperto al pubblico. Così come la prossima settimana avremo a disposizione anche il ristrutturato parcheggio in via Serapide. Riusciamo in questo modo a dare una risposta ad una crescente richiesta di parcheggi in una città sempre più ambita meta turistica”.

Importanti novità arrivano anche sul versante mercato settimanale e l’inaugurazione del mercato del pesce il prossimo 4 agosto. “Entro fine mese – commenta l’assessore al commercio Massimo Magliozzi – il mercato di via del piano del mercoledì sarà delocalizzato all’interno dell’area ex-Avir consentendo una migliore fruizione degli spazi ed una razionalizzazione dei posti auto disponibili. Ottime notizie – prosegue Magliozzi – arrivano anche per l’attesa apertura del mercato ittico in località Peschiera che sarà inaugurato il prossimo 4 agosto. Sarà presente il Presidente dell’AdSP Pino Musolino che ringraziamo per aver preso a cuore una vicenda che si protraeva da troppo tempo”.