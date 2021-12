Gaeta, parcheggio ex stazione: notificato avviso di garanzia al Comune

Avviso di garanzia notificato al Comune di Gaeta da parte della Guardia di Finanza di Formia.

“Si contesta un possibile reato di concorso in lottizzazione abusiva sulla stazione“.

“Alla Giunta, e quindi a me e al dirigente, ci contestano un possibile reato di concorso in lottizzazione abusiva per aver preso atto di una variante del Consorzio Industriale, perchè quella è area consortile, tutta di proprietà del Consorzio Industriale, prima di proprietà delle ferrovie, per aver preso atto di una variante, che lo prevede la legge, dove abbiamo scongiurato una grande speculazione“.

“Lì era possibile procedere a fare costruzioni per 15000 m² 38000 m3 e gli abbiamo dato la destinazione che ha sempre avuto nella storia di quell’area: parcheggi.“

“Non è che abbiamo fatto altro, per effetto di questa presa d’atto, che tra l’altro è un atto di legge obbligatorio, noi in questo momento ci troviamo in questa procedura. Noi abbiamo fiducia nella magistratura, sicuramente avremo modo di chiarire le nostre posizioni, anche perchè voglio ribadire che quella è un’area di proprietà del Consorzio Industriale e quindi qualsiasi atto è sottoposto ad un piano regolatore che è sopra comunale che noi come comune non facciamo altro che una presa d’atto.“

Questo quanto dichiarato dal sindaco Cosmo Mitrano nel corso di una conferenza stampa urgente convocata oggi alla presenza degli Assessori Magliozzi e Martone e della Dirigente “Riqualificazione Urbana” Stefania Della Notte.