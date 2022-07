Gaeta, presentata la XIV edizione di “Primati e Delizie” (VIDEO)

“Primati e Delizie” torna a Gaeta per la sua XIV edizione, in programma il prossimo 12 settembre, per premiare le eccellenze sportive gaetane e del sud pontino. La presentazione della manifestazione stamattina nell’aula consiliare del Comune di Gaeta; presenti il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, l’ideatore del progetto Antonio Pio Marzullo, la fiduciaria del CONI Lazio, Ornella Di Criscio, l’ex sindaco di Gaeta e nuovo presidente del comitato onorario del progetto, Cosmo Mitrano e, infine, Marco Crocco, proprietario di Appalti e Servizi S.R.L., e Adriano La Croix, titolare del Summit Hotel di Gaeta, sponsor di “Primati e Delizie”.

Scopo della manifestazione valorizzare i risultati sportivi conseguiti dagli atleti del territorio pontino, attraverso una serata celebrativa e di premiazione. Non sono mancati cenni ai traguardi più rilevanti che sono stati raggiunti quest’anno, con la menzione di alcuni dei giovani atleti che saranno protagonisti dell’evento. Elemento di continuità con le precedenti edizioni è la partecipazioni di figure importanti nell’ambito sportivo, come Alberto Rimedio, giornalista RAI.

“La collaborazione del CONI Regione Lazio, ha sancito il legame con la città di Gaeta, meta ideale per lo spirito d’iniziativa della sua amministrazione e la bellezza dei suoi scenari”, così la fiduciari del Coni Lazio, Ornella Di Criscio. Un’iniziativa resa possibile ogni anno dalla collaborazione dei protagonisti coinvolti, che in questa edizione ha visto la presenza anche dell’ex sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, presentato oggi come nuovo presidente del comitato onorario, dall’ideatore di “Primati e Delizie”, Antonio Pio Marzullo, il quale ha chiuso l’incontro odierno affermando che l’evento è in fase di preparazione e che da qui al 12 settembre si lavorerà per definire al meglio i dettagli di questa XIV edizione dell’iniziativa, con l’appoggio dell’attuale sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha ribadito, attraverso il suo intervento di oggi, la vicinanza dell’amministrazione comunale al progetto.

di Alfredo Nocella