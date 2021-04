Gaeta, Rocco Galiano nominato consigliere comunale

Oggi si è tenuta nel consiglio comunale di Gaeta la nomina del neo consigliere Rocco Galiano, militare della Guardia di Finanza, di cui rivendica con orgoglio l’appartenenza.

Galiano è il primo non eletto nella lista di Azione Popolare che sostenne la candidatura a sindaco di Massimo Magliozzi nelle elezioni 2017; rimase ai margini della macchina politico/amministrativa fino ad arrivare alla recente nomina di Massimo Magliozzi ad assessore, circostanza che ne ha fatto scattare il seggio da consigliere.

Galiano ha sempre orbitato in aree di centro destra in modo moderato appoggiando candidature di terzi, e questa volta ha provato a scommettere su se stesso sottolineando, nel discorso d’insediamento, le capacità di aggregazione e lungimiranza dell’attuale amministrazione e, nello specifico, del Sindaco Mitrano.

Per Galiano questa opportunità è “un punto di partenza e non di arrivo, anche se ormai ci troviamo nella coda del mandato politico di questa amministrazione, per alcuni un deterrente, ma stimolo nel cercare di dare più possibile“.

Non si identifica all’opposizione ma in “Consigliere di minoranza”.

Considera essere in minoranza dare un punto di vista diverso nel cercare di risolvere problemi comuni, consapevole che i cittadini gaetani hanno gradito quelle che definisce pragmaticità, prospettività e determinazione, del metodo Mitrano che hanno rieletto con pieno consenso, e rispettando il valore democratico di questa scelta e di chi parla per bocca loro.

Rocco Galiano

“Siccome i problemi che abbiamo davanti non troveranno facile soluzione è il caso di ricominciare a pensare, partendo dall’essere all’opposizione ……” per professare semplicemente umanità”.”

Galiano,conclude la sua presentione con questa citazione di Aldo Moro, che mai come oggi rappresenta lo stato di disagio in cui la pandemia ci ha trascinato, e incita al coraggio con cui siamo chiamati come amministratori nelle decisioni che ci troviamo a prendere oggi più che mai, cercando di immedesimarci con umanità in ogni singolo nostro elettore.