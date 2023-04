Gaeta, scappano ad un controllo dei Carabinieri. Denunciati due 20enni

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della Tenenza di Gaeta, hanno denunciato in s.l. due 20enni, di nazionalità albanese, poiché, nel primo pomeriggio del 26.03.2023, tentavano di dileguarsi per sottrarsi al controllo dei militari operanti che, dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccare uno di essi grazie anche all’intervento di un agente del locale

commissariato di p.s. occasionalmente in quell’area libero dal servizio.

I successivi accertamenti hanno consentito di identificare l’altro soggetto che era riuscito a dileguarsi e ad appurare che entrambi erano nel territorio nazionale privi del relativo titolo autorizzativo e quindi irregolari.

Comunicato stampa