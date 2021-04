“Gaeta sicura”… da oggi ancora di più (VIDEO)

Nella giornata odierna è stato presentato ed avviato il progetto “Gaeta sicura”, finalizzato alla tutela ed alla salvaguardia di cittadini e turisti. Sono stati infatti attivati impianti di videosorveglianza nei punti strategici delle vie di accesso alla città. Più precisamente saranno tre, con un totale di 9 telecamere in alta definizione:

in località San Carlo, per monitorare i transiti per Via Flacca, Via Maresca e Via S. Agostino;

in Via Fontania, nell’incrocio con Via Flacca;

in Via G. Garibaldi.

“Un primo passo importante – ha dichiarato il sindaco Cosmo Mitrano – ma non finisce qui”. L’amministrazione ha già ottenuto infatti, un finanziamento per implementare questo sistema di controllo. Il prossimo obiettivo, ha dichiarato il primo cittadino, sarà quello di munire con impianti di videosorveglianza le aree più sensibili del centro storico della città.

L’assessore alla sicurezza e alla polizia locale Raffaele Matarazzo si dice soddisfatto per aver portato a termine questo progetto fortemente voluto fin dall’insediamento dell’amministrazione.

Un motivo in più dunque, per vivere Gaeta in sicurezza e per sceglierla come meta turistica!

Maria Concetta Valente

“Gaeta sicura”, da oggi ancora di più! – YouTube