Gaeta, Simeone:”Leccese candidato sindaco, scelta migliore per continuità”

“La candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative a Gaeta di Cristian Leccese nasce sotto il segno della continuità, della competenza, del merito e della capacità. Sono questi i pilastri su cui Gaeta potrà proseguire con successo sul percorso iniziato dieci anni fa grazie alla guida dell’attuale sindaco Cosmo Mitrano che è stato in grado di gettare le basi di una programmazione di lungo respiro, attuata passo dopo passo, in cui è stata coniugata la gestione oculata dell’ordinario e la realizzazione di progetti ambiziosi che hanno consentito alla città di ritagliarsi un ruolo di primo piano nella provincia di Latina oltre che nel Golfo. Cristian Leccese, da sempre esponente di Forza Italia, è la dimostrazione di come il nostro partito sappia crescere puntando sulle sue migliori espressioni e di come la nostra classe dirigente abbia tutte le carte i regola per bene amministrare i territori di riferimento. Imprenditore, consigliere comunale, professionista attivo nel sociale, Cristian in questi anni ha dimostrato di essere un riferimento per la sua comunità, di saper conciliare le esigenze dei cittadini con risposte concrete e, soprattutto, di amare il suo territorio ponendone lo sviluppo al primo posto. In un periodo come quello che stiamo vivendo, compresso dalla crisi economica, dalle difficoltà crescenti in ogni settore, solo un governo attento e lungimirante può cogliere le occasioni che si presentano rendendole azioni concrete al servizio e a sostegno delle nostre comunità. Cristian Leccese ha tutte le caratteristiche, con la squadra che deciderà di sostenerlo, per vincere le sfide che si presenteranno. Sarò al suo fianco per affrontare questa nuova avventura insieme a tutta Forza Italia all’insegna della buona politica, la politica del fare”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone