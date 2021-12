Gaeta, stagione teatrale al via: gli spettacoli in cartellone

Al via la campagna abbonamenti a Gaeta con 5 spettacoli, da gennaio ad aprile 2022, per la

stagione nata dalla collaborazione tra il Cinema Teatro Ariston e ATCL Circuito multidisciplinare dello

spettacolo dal vivo del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Grandi nomi del panorama teatrale italiano, artisti autori e testi inediti vanno a formare un calendario di

buon umore e divertimento che coinvolgerà inesorabilmente il pubblico.

Straordinario trionfo della stagione teatrale 2019/2020, torna in teatro lo spettacolo scritto da Maurizio de

Giovanni IL SILENZIO GRANDE, diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di

Venezia.

Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio De Giovanni è autore di numerosi libri di successo

diventati poi note serie televisive da “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” fino a “Mina

settembre”. Questa bellissima commedia in due atti, prodotta dal Teatro Diana di Napoli, vede come

protagonisti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea guidati dall’intensa e originale regia di

Alessandro Gassmann in scena mercoledì 19 gennaio ore 21.

In uno spazio irreale si avvicendano un Attore e un’Attrice (Peppe Barra e Lalla Esposito): macchiette,

canzoni, monologhi del vecchio Varietà e surreali parodie del teatro classico napoletano, rappresentano le

situazioni drammatiche della coppia teatrale, fino all’inatteso finale pulcinellesco, di comica e malinconica

poesia. Con NON C’È NIENTE DA RIDERE, martedì 8 febbraio ore 21, Peppe Barra e Lamberto Lambertini,

di nuovo insieme, vogliono offrire al pubblico uno spettacolo che coniuga l’applauso del pubblico con

l’esultanza della critica, la risata con la commozione, la leggerezza con la cultura, la raffinatezza con la

volgarità.

Uniche date nel Lazio, martedì 22 febbraio ore 21 (in abbonamento) e mercoledì 23 febbraio ore 21 per

DUE VEDOVI ALLEGRI con due interpreti d’eccezione: Carlo Buccirosso (anche autore) e Biagio Izzo.

In una collocazione appena futuristica, tre anni dopo la fine della pandemia, Cosimo Cannavacciuolo

vedovo ipocondriaco, stabilmente affetto da ansie e paure, persa la sua amata moglie a causa del virus, si

ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato, che

lo ha costretto a riempirsi casa della merce invenduta del suo negozio. La vita di Cosimo sarebbe molto più

vuota e monotona senza la costante allegra presenza di Salvatore, vedovo ma bizzarro custode del palazzo,

che non ha mai manifestato eccessive simpatie nei confronti del povero Cannavacciuolo.

Ehi… Prof! POSSO VENIRE LA PROSSIMA VOLTA? commedia scritta da Paolo Caiazzo, che è anche

protagonista, e Daniele Ciniglio, lunedì 14 marzo ore 21, vede un ipocondriaco prof di lettere,

decisamente in contrasto con la tecnologia, patire particolarmente la didattica via web tanto da cominciare

ad avere allucinazioni ritrovandosi gli alunni in casa. Questo, unito alle difficoltà di una convivenza

claustrofobica, mette in crisi la già instabile situazione familiare con una moglie nevrotica, una suocera

invadente, una figlia indisponente ed un cognato nullafacente.

Giovanni Esposito, Francesco Procopio, Susy Del Giudice daranno vita alla divertente commedia AFFETTI

COLLATERALI che racconta di una famiglia meridionale, apparentemente normale, che si ritrova

improvvisamente catapultata nel bel mezzo di un contagio domestico da un pericolosissimo virus che

minaccia la loro esistenza. Scritta dal maestro spirituale Prem Dayal, il testo si distingue per il suo cinismo

divertente lasciando allo spettatore un esilarante momento di riflessione sull’essere umano. Lunedì 4

aprile ore 21.

Info e Prenotazioni

Tel e Fax 0771/463067 – 0771/460214

Whatsapp 3516464100

www.aristongaeta.it

e.mail: cineariston@libero.it

Orario botteghino 17:00 – 21:00

BIGLIETTI

ABBONAMENTO PER 5 SPETTACOLI

PLATEA POLTRONISSIMA €125,00

PLATEA POLTRONA €110,00

GALLERIA € 95,00

BIGLIETTO SINGOLO SPETTACOLO

PLATEA POLTRONISSIMA € 34,00

PLATEA POLTRONA € 31,00

GALLERIA € 27,00

RIDOTTI OVER 65 E UNDER 25

BIGLIETTO SINGOLO SPETTACOLO

PLATEA POLTRONISSIMA € 33,00

PLATEA POLTRONA € 30,00

GALLERIA € 25,00