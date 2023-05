Gaeta, torna a vivere il playground di basket della pineta di Piazza Trieste

Il playground di basket della pineta di Piazza Trieste torna a vivere. Grazie al lavoro dell’Ufficio manutenzione e degli operai comunali, il campetto all’aperto, diventato un vero e proprio luogo di ritrovo per tanti ragazzi, è stato totalmente riqualificato, restituendo alla Città, a costo zero, un’area rigenerata, valorizzata, più accogliente e vivibile: in una parola, più bella, a beneficio dell’intero quartiere. Nuovi canestri, nuove linee, nuove protezioni esterne, illuminazione e videosorveglianza, un’area gratuitamente a disposizione dell’intera cittadinanza, che necessita di essere preservata e tutelata, per il bene di tutti.

«Lo sport – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese -, insieme alla scuola, rappresenta l’attore principale nel percorso di sviluppo dei nostri giovani, poiché è in esso che possono trovare gli stimoli valoriali e culturali per diventare le donne e gli uomini del futuro. Fare sport significa stare insieme, crescere insieme e condividere le esperienze di vita e di formazione, e luoghi di aggregazione come il playground di Piazza Trieste rappresentano una ricchezza unica che abbiamo il dovere di preservare. Per questo, abbiamo voluto fortemente riqualificare e rigenerare l’area, occupandoci anche del verde, salvaguardando il decoro urbano e valorizzando un bene che sarà a disposizione dell’intero quartiere e di tutti i cittadini. È così che la Città vive, e può vivere sempre meglio, puntando sulla qualità di tutto quello che ci circonda. Riqualificare la Città diventa una presa di coscienza del fatto che il mondo si può rendere un posto migliore partendo dal luogo in cui viviamo. Dal giardino del quartiere, dalla facciata del palazzo, dalla piazzetta: si riparte, mettendo in moto una coscienza green e civica».

«Siamo davvero entusiasti – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori pubblici, Simone Petruccelli – di quest’opera di riqualificazione in modo particolare per due motivi: i lavori sono stati effettuati a costo zero utilizzando esclusivamente risorse interne all’Amministrazione, che hanno dimostrato ancora una volta professionalità e competenza; inoltre, ci fa piacere rispondere con i fatti alla richiesta di alcuni ragazzi, che ci hanno contattati tramite social network per indicarci le loro esigenze, sperando di averle soddisfatte. Insieme all’assessore Santoro, siamo intervenuti tempestivamente, occupandoci anche dell’area verde, e non ci fermeremo qui. Il degrado porta degrado, e il nostro obiettivo è prevenire questo tipo di situazioni, per rendere la nostra Città sempre più bella».

«Finalmente – commenta Diego Santoro, Assessore all’ambiente, alle aree verdi e parchi –, dopo l’intervento di riqualificazione del verde effettuato in Piazza Trieste, restituiamo anche il campetto da basket a tutti i ragazzi che vorranno usufruirne. Purtroppo, negli ultimi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dovute ad atti di vandalismo, che adesso speriamo non si verifichino più. Una riqualificazione della pineta, alla quale diamo il giusto decoro che merita, confidando nel buon senso di tutti nel rispettare il bene comune. L’Amministrazione è sempre pronta a rispondere alle richieste dei cittadini, attribuendo il giusto valore a tutto ciò che ci circonda».

Secondo il Delegato all’impiantistica sportiva, Luigi Ridolfi, «si tratta di un intervento importante per i nostri giovani, che amano incontrarsi e stare insieme all’aria aperta. Grazie al lavoro degli uffici e degli operai comunali, abbiamo dato vita a questa struttura che vuole riprendere l’idea dei “playground” americani, campetti outdoor, aperti a tutti e nei quali addirittura si lascia un pallone a disposizione di chi voglia giocare. Non chiediamo di arrivare a tanto, ma confidiamo nel rispetto dei luoghi e del bene pubblico».

«Il rifacimento del campetto di piazza Trieste – queste le parole del Delegato alle politiche e iniziative nei settori dello sport, Francesco Di Fonzo – è uno dei tanti obiettivi su cui lavorava l’Amministrazione Leccese. Purtroppo, non è la prima volta che investiamo in questo impianto, a causa di ripetuti atti di vandalismo, ma speriamo possa essere l’ultima. Si tratta, infatti, di un luogo di aggregazione ed inclusione per coloro che vogliono praticare attività sportiva tra amici, e ci auguriamo che stavolta tutti possano capire l’impegno che l’Amministrazione mette nell’investire nell’inclusione e nello sport, rispettando questo luogo».