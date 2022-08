By

Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi mentre stava facendo il bagno sulla spiaggia delle Scissure.

L’uomo, originario di Pontecorvo, non è chiaro se abbia avuto un malore o se si sia trovato in difficoltà per le forti correnti odierne.

Intervenuta sul posto la Guardia Costiera e i Carabinieri e un’ambulanza del 118.

Sempre nella giornata odierna sulla spiaggia adiacente dell’Arenauta, è stato tratto in salvo un uomo che si è trovato in difficoltà per il mare mosso.