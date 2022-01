Gaeta, tratto in arresto un pregiudicato 73enne raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione

La Polizia di Stato – Questura di Latina: gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Gaeta, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo del sud pontino, emesso dal Tribunale – Ufficio Esecuzioni Penali di Napoli, dovendo lo stesso espiare la pena della reclusione di anni sei.

L’arrestato, che già si trovava in regime di arresti domiciliari, infatti, risulta condannato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento delle prostituzione minorile, in quanto, insieme ad altri complici, aveva approfittato delle condizioni sociali disagiate di minori extracomunitari, per lo più dell’est Europa, che offrivano prestazioni sessuali in cambio di pochi euro. Il tutto si consumava mentre i genitori dei giovani erano al lavorano presso alcune aziende agricole, del tutto ignari di quello che accadeva ai loro figli.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Roma – Rebibbia.