Gaeta, tutela dell’ambiente e conferimento dei rifiuti. Scattano le prime sanzioni

Prosegue a ritmo serrato l’azione dell’Amministrazione Leccese nella lotta contro gli abbandoni e l’errato conferimento dei rifiuti, da parte di utenze domestiche e commerciali. Negli ultimi giorni, in modo particolare, anche visto l’importante aumento di presenze in città, sono stati infatti intensificati sul territorio i controlli della Polizia Locale, che hanno portato ad elevare le prime sanzioni, nei casi riscontrati di inosservanza delle norme.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato il Sindaco, dott. Cristian Leccese – è di sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza al rispetto delle regole e alla cura dell’ambiente, per far sì che Gaeta, sia nelle zone centrali che nelle periferie, possa essere pulita e ancora più bella, a vantaggio di tutti. Per questo, anche grazie all’importante lavoro dell’Assessore Santoro e degli uffici comunali, abbiamo voluto potenziare il servizio di raccolta, attraverso l’aggiunta del ritiro pomeridiano del porta a porta e l’attivazione, a partire da oggi, della possibilità di conferimento presso l’isola ecologica (via Lungomare Caboto 88), che offrirà a residenti e turisti un ulteriore punto di raccolta per qualsiasi tipologia di frazione differenziata, 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 22:00. Inoltre, in questi giorni abbiamo nominato il nuovo D.E.C., Direttore dell’esecuzione del contratto, che è già all’opera e avrà il compito di impartire tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, svolgendo un’attività di controllo sulla regolare esecuzione della gestione integrata dei rifiuti. Puntiamo, quindi, sull’ottimizzazione del servizio, confidando nella preziosa e fondamentale collaborazione della collettività».

Assessore Diego Santoro

«In queste settimane di agosto – aggiunge l’Assessore all’Ambiente e al Servizio integrato dei rifiuti, Diego Santoro -, nelle quali riscontriamo un sostanzioso aumento delle presenze in città, stiamo rafforzando il nostro operato, con lo scopo di fornire un miglioramento del servizio, prestando la nostra attenzione alle richieste che arrivano dai cittadini. Sono stati intensificati anche i controlli della Polizia Locale sul territorio, che hanno portato ad elevare le prime sanzioni, molto spesso per irregolarità dovute ad errato conferimento. Voglio sottolineare, a tal proposito, che gli operatori sono tenuti a ritirare solo ed esclusivamente quanto deve essere conferito secondo calendario. Capita spesso, invece, di ritrovarsi in presenza di rifiuti di vario genere: in questi casi il costo della bonifica sarà a carico del condominio o dell’utenza in cui viene riscontrata l’inosservanza della norma. Il nostro impegno continuerà ad essere assiduo, ma speriamo e confidiamo sempre nell’aiuto e nella risposta diligente dei cittadini».

Si ricorda che bisogna attenersi al calendario settimanale di raccolta per il porta a porta, e che il conferimento deve avvenire, sia per le utenze domestiche che commerciali, esclusivamente dalle 21:00 alle 05:00 (Ordinanza n. 441 del 25/09/2014), con divieto di utilizzo di sacchi neri che non permettono alla ditta incaricata la verifica del corretto conferimento (Ordinanza n. 49 del 02/02/2021).

In merito all’attivazione dell’isola ecologica, si precisa che sarà possibile conferire anche rifiuti indifferenziati quali pannolini, pannoloni e materiale per il quale non è attivo il processo di raccolta differenziata.

Per il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti e degli sfalci di potature, è attivo il numero verde 800.100.346