Gaeta, ufficio abbonamenti per la sosta e ZTL: potenziato il servizio

“Per venire incontro alle numerose richieste – spiega l’Assessore alla Polizia locale Raffaele Matarazzo – e ridurre i tempi di attesa per il rilascio degli abbonamenti, presso il piano terra del Comune di Gaeta, è aperto al pubblico (in via preferenziale ai residenti) un ulteriore sportello della Blu Gaeta mentre lo sportello principale – torre civica ha aumentato gli orari di apertura pubblico soprattutto nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Su nostra sollecitazione – aggiunge Matarazzo – la Blu Gaeta ha quindi provveduto a raddoppiare gli sportelli potenziando il servizio e rendendolo più efficiente”.

Presso il piano terra del Palazzo comunale in Piazza XIX maggio n. 10, lo sportello è aperto per il rinnovo abbonamenti per la sosta e ZTL dei residenti (in via preferenziale), con pagamento solo in contanti, nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

Potenziato inoltre, con le aperture pomeridiane, anche dello sportello principale presso la torre civica dove è possibile effettuare i pagamenti in contanti e con il Bancomat nei seguenti giorni:

lunedì: 9 – 13 e 15 – 19;

martedì: 15 – 19;

mercoledì: 9 – 13 e 15 – 19;

giovedì: 15 – 19;

venerdì: 9 – 13 e 15 – 19;

sabato: 9 – 13.

L’Assessore alla Polizia locale Matarazzo ricorda, inoltre, che il sito www.blugaeta.it presenta una sezione specifica, facilmente accessibile, per effettuare gli abbonamenti online.