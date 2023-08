Gaeta, un nuovo manto stradale per via Sant’Agostino e via Monte Amiata

Una promessa mantenuta. Sono terminati oggi i lavori di ripristino del manto stradale dissestato che hanno interessato via Sant’Agostino e via Monte Amiata. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, in modo particolare dai residenti del quartiere, che finalmente hanno ricevuto risposte concrete. Una riqualificazione che permetterà di percorrere quel tratto, molto trafficato, in totale sicurezza.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese – è rendere Gaeta ancora più accogliente e vivibile, sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche. Uno dei nostri punti programmatici prevede proprio l’attuazione di progetti di riqualificazione urbana, che possano mirare alla salvaguardia del decoro urbano, all’abbellimento della Città, alla realizzazione di nuovi luoghi di incontro e convivialità, alla sicurezza. Un ringraziamento alla E-Distribuzione, impegnata nella sostituzione di cavi vetusti, per l’immediato ripristino del manto. Proseguiamo su questa strada, per rendere Gaeta una Città da vivere. Per tutti».

«Una promessa – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Simone Petruccelli – che abbiamo fatto ai cittadini di via Sant’Agostino e che abbiamo mantenuto, dimostrandone la priorità. Inoltre, siamo riusciti ad inserire all’interno di questo lavoro anche via Monte Amiata, a riprova del fatto che l’Amministrazione è vicina alle zone periferiche, perché i quartieri residenziali sono l’anima del paese. Risposte ed attenzione alle esigenze dei cittadini: questo è il modo migliore per farlo».